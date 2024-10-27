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В Подмосковье пенсионер убил чужую собаку и привязал ее к машине

В Подмосковье мужчина застрелил собаку соседа и протащил ее по деревне на машине

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Shutterstock

В Подмосковье мужчина привязал к автомобилю мертвую собаку и протащил ее по деревне Пустые Меленки в Клинском районе Московской области. Видеозапись произошедшего опубликована в интернете, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, на произошедшее никто не жаловался, однако полицейские обратили внимание на запись и начали проверку по факту жестокого обращения с животным. Они стараются найти мужчину, запечатленного на видео.

SHOT выяснил, что этим человеком является 72-летний пенсионер, который расправился с собакой соседа, попавшей в его капкан, а потом возил тело животного по деревне. После инцидента мужчина скрылся в неизвестном направлении.

В апреле этого года 38-летний мужчина из Ессентуков поджег деревянную будку, в которой находилась собака. Чтобы она не смогла спастись, он специально закрыл выход одеялом. В результате животное получило серьезные ожоги и увечья. Кроме того, в том же месяце мужчина попытался украсть деньги с найденной банковской карты, планируя потратить 8 тыс. руб., но не смог это сделать из-за незнания PIN-кода. Суд признал его виновным и приговорил к трем годам и четырем месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее полицейские спасли собаку, которую привязали во время урагана «Милтон».

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