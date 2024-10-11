Полицейские спасли собаку, которую привязали во время урагана «Милтон»

В США полицейские спасли собаку, которую привязали хозяева, эвакуировавшиеся из-за урагана «Милтон», пишет The Indian Express.

На пути к ликвидации последствий урагана сотрудники полиции во Флориде наткнулись на испуганную собаку, привязанную к забору и отчаянно лающую. По предварительным данным, животное могло быть оставлено своими владельцами.

Собаку доставили к ветеринару, где она была осмотрена и признана здоровой. Вскоре после спасения патрульные разместили обновление с фотографией питомца, которому уже не грозила опасность. Инцидент вызвал бурное обсуждение в обществе, к которому подключился даже губернатор Флориды Рон ДеСантис.

«Это жестоко, когда кто-то оставляет собаку привязанной к столбу посреди надвигающегося шторма. Флорида привлечет к ответственности любого, кто плохо обращается с домашними животными», — сказал он.

Пользователи осудили такое обращение с животными и поблагодарили полицейских за их смелость и доброту.

«Надеюсь, собаку чипировали, а владельца найдут и привлекут к ответственности», — пишут люди.

Ранее мужчину нашли в океане в 48 км от берега на плывущем холодильнике после урагана «Милтон».