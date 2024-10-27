Россиянин получил три года колонии за то, что поджег будку с собакой

Житель Ессентуков получил приговор за жестокое обращение с животным. Об этом сообщили в прокуратуре Ставрополья.

В апреле этого года 38-летний мужчина поджег деревянную будку, в которой находилась собака. Чтобы она не смогла спастись, он специально закрыл выход одеялом. В результате животное получило серьезные ожоги и увечья.

Кроме того, в том же месяце мужчина попытался украсть деньги с найденной банковской карты, планируя потратить 8 тыс. рублей, но не смог это сделать из-за незнания PIN-кода.

Суд признал его виновным и приговорил к трем годам и четырем месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее пенсионер протащил свою собаку за машиной на привязи и избежал реального срока.