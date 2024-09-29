В Чехии раскрыли, что определит судьбу конфликта на Украине

Бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что судьба конфликта на Украине определится по итогам президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре. Его слова приводит британская газета Financial Times.

Он выразил мнение, что выборы в США «определят войну на Украине» и призвал быть реалистами в этом вопросе. Бабиш полагает, что победа Дональда Трампа на выборах была бы хорошим исходом для Европы, поскольку республиканец неоднократно обещал положить конец конфликту Москвы и Киева.

Экс-премьер также отметил, что основной целью Европейского союза по конфликту на Украине должно стать достижение мира. При этом, по словам Бабиша, на сегодняшний день ЕС и НАТО не достигли единства в вопросах поддержки Киева.

До этого президент Чехии Петр Павел в интервью The New York Times заявлял, что наиболее вероятным результатом конфликта на Украине станет сохранение Россией контроля над новыми областями.

Чешский президент считает, что конфликт не закончится ни полным поражением России, ни Украины. По его мнению, Украина не сможет вернуться к своим границам 1991 года, в то время как Россия не получит официального признания своих новых территорий от Киева.

Ранее президент Чехии призвал убедить Россию и Украину начать переговоры.