В Свердловской области мужчина избил женщину, которая кормила бездомного котенка

Жительница Свердловской области столкнулась с агрессией незнакомца за то, что покормила бездомного котенка у его дома. Об этом пишет e1.ru.

Как рассказала журналистам 29-летняя Ирина из Каменска-Уральского, инцидент произошел вечером 8 июня, когда она возвращалась из магазина. Женщина увидела у соседнего дома на улице Лермонтова бездомного кота и решила его покормить. Это не понравилось местному жителю, который гулял с собакой. Он пнул котенка, наступил в корм, оскорбил неравнодушную женщину, а после и вовсе избил.

«Он обматерил меня и стал кричать, что бездомные кошки — рассадник блох, фекалий и так далее. После чего он подошел прям впритык, от него пахло алкоголем, и ударил меня по щеке, взял мои продукты со скамейки и кинул. Я начала защищаться. В этот момент он кулаком ударил меня в живот и оттолкнул, при падении я ударилась головой о металлический столб у подъезда», — говорит пострадавшая.

Сразу после нападения она позвонила в полицию и скорую. Агрессор не стал уходить с места происшествия и в ответ на вопрос жертвы, не стыдно ли ему бить женщину, лишь смеялся в ответ. Он также вызвал правоохранителей, которым заявил, что сам пострадал от рук незнакомки после того, как просто шикнул на кошку.

Врачи выявили у Ирины черепно-мозговую травму, тупую травму живота и ушиб грудной клетки. Сейчас она готовится к судебному разбирательству и боится выходить на улицу. В полиции Каменска-Уральского начали проверку.

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