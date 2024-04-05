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Суд вынес приговор девушке, которая на видео «трогала» грудь скульптуры «Родина-мать»

Девушку, которая «трогала» грудь скульптуры «Родина-мать», приговорили к работам

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a_agafonova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/СУ СК России по Волгоградской области

Суд в Волгограде приговорил к десяти месяцам исправительных работ девушку из Самары, которая опубликовала видео, где она «трогает» грудь скульптуры «Родина-мать зовет!» авторства советского скульптора Евгения Вучетича. Об этом пишет РИА Новости.

В июле 2023 года россиянка записала видео во время прогулки по Мамаеву кургану и опубликовала его в сторис Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). В ролике девушка расположила свой палец на фоне груди памятника, начав будто «щекотать» его. Девушку признали виновной в реабилитации нацизма.

В феврале 2024 года активист из Башкортостана Расул Ахияретдинов потребовал «переодеть» памятник «Родина-мать зовет!». Его смутили ее «откровенно торчащие соски», в которых он разглядел «гомосексуальные моменты и падение нравственности». Свою просьбу общественник направил президенту России.

После этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении самого Ахияретдинова. Основанием для нее стало то, что «находясь в Волгограде, житель Республики Башкортостан записал видеоролик, который содержит высказывания об оскорблении чувств верующих».

Ахияретдинов позже пожаловался «Газете.Ru» на травлю в соцсетях. Он объяснил, что просил «одеть» Родину-мать, поскольку ему не нравится, что посетители Мамаева кургана «то поиграют как-то на видео, то еще какие-то такие издевательские моменты идут».

Ранее жители Волгограда пожаловались на темные пятна на скульптуре «Родина-мать зовет!», появившиеся после недавней реконструкции.

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