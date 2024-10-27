В Хмельницкой области загорелась электроподстанция

В Хмельницкой области Украины в результате пожара на электроподстанции в минувшие сутки без электроснабжения остались бытовые и промышленные потребители. Об этом сообщило министерство энергетики страны в своем Telegram-канале.

«В Хмельницкой области во время воздушной тревоги выключалось оборудование на одной из подстанций, что привело к обесточиванию подстанций, бытовых и промышленных потребителей. Во время осмотра обнаружено возгорание», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что пожар удалось ликвидировать.

Накануне мощный пожар со взрывами произошел в Одессе после сообщения о воздушной тревоге в городе. Точная площадь пожара не называлась.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее экс-премьер Украины заявил, что большие города замерзнут без отопления в стране.