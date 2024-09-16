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Девушка, написавшая SOS на окне многоэтажки во Владивостоке, выпала с шестого этажа

Во Владивостоке девушка, просившая о помощи, выпала с шестого этажа

Жительница Приморья, просившая о помощи из окна многоэтажки, упала с высоты шестого этажа, спасаясь из квартиры, где ее предположительно насильно удерживали. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новости Приморья».

О девушке, которая просит о помощи в одной из квартир во Владивостоке, в полицию сообщили очевидцы. Неизвестная повесила на окне надпись «SOS», а вечерами подавала сигналы фонариком, она также утверждала, что ее уже 15 дней насильно удерживают в квартире.

На место были направлены сотрудники полиции и спасатели МЧС. По данным Telegram-канала, женщине удалось выбраться на карниз окна, она не удержалась и упала с высоты шестого этажа. Подробности о ее состоянии неизвестны, в обстоятельствах произошедшего будут разбираться правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что на западе Москвы женщина выпала из окна многоэтажки, когда пыталась сфотографироваться. 37-летняя женщина пыталась сделать фото, сидя на ограждении спиной к открытому окну. В какой-то момент москвичка не удержалась и упала с высоты 16-го этажа. Спасти пострадавшую не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, известно, что у россиянки осталось двое детей.

Ранее в Москве школьница выпала из окна при попытке сделать фото.

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