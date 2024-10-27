В Петербурге арестовали начальника отдела ГИБДД

В Санкт-Петербурге до 24 декабря арестовали начальника отдела ГИБДД по Центральному району Андрея Тимошенко. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

По данным следствия, Тимошенко, являясь начальником отдела ГИБДД достиг соглашения на оказание им посредничества при передаче взятки в сумме не менее 400 000 рублей оперуполномоченному ФСБ за совершение последним заведомо незаконного действия в пользу взяткодателя. Во время передачи ему денег в кафе Тимошенко был задержан. 25 октября ему было предъявлено обвинение, вину он не признал.

«Защитники и обвиняемый возражали, просили иную, более мягкую меру, залог в 5 000 000 рублей, домашний арест или запрет определенных действий», — отметили в пресс-службе судов.

Как ранее писали СМИ, знакомая подполковника ГИБДД приехала в Петербург из Донецка и попыталась оформиться на службу в ГУ МВД в должности следователя, но не прошла проверку в ФСБ. После этого полицейский обратился в контролирующую службу с предложением, и там оформили встречу как оперативный эксперимент.

Ранее в Архангельской области сотрудника управления ФСИН задержали за получение взятки через адвоката.