Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге арестовали начальника отдела ГИБДД

В Петербурге арестовали начальника отдела ГИБДД по Центральному району

В Санкт-Петербурге до 24 декабря арестовали начальника отдела ГИБДД по Центральному району Андрея Тимошенко. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

По данным следствия, Тимошенко, являясь начальником отдела ГИБДД достиг соглашения на оказание им посредничества при передаче взятки в сумме не менее 400 000 рублей оперуполномоченному ФСБ за совершение последним заведомо незаконного действия в пользу взяткодателя. Во время передачи ему денег в кафе Тимошенко был задержан. 25 октября ему было предъявлено обвинение, вину он не признал.

«Защитники и обвиняемый возражали, просили иную, более мягкую меру, залог в 5 000 000 рублей, домашний арест или запрет определенных действий», — отметили в пресс-службе судов.

Как ранее писали СМИ, знакомая подполковника ГИБДД приехала в Петербург из Донецка и попыталась оформиться на службу в ГУ МВД в должности следователя, но не прошла проверку в ФСБ. После этого полицейский обратился в контролирующую службу с предложением, и там оформили встречу как оперативный эксперимент.

Ранее в Архангельской области сотрудника управления ФСИН задержали за получение взятки через адвоката.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами