В Кировской области рассказали об опыте летчика упавшего Ми-2

Вертолетом санавиации, совершившим жесткую посадку в лесу у деревни Белеенки в Кировской области, управлял опытный летчик Валентин Комлев. Об этом сообщил первый зампредседателя правительства региона Дмитрий Курдюмов в своем Telegram-канале.

«Лично знал Валентина Комлева, опытнейшего пилота, который стоял у истоков восстановления службы санитарной авиации», — написал он.

Вертолет санавиации Ми-2 совершил жесткую посадку в лесу у деревни Белеенки вечером 26 октября. На борту находились пилот, врач и два фельдшера, все они не выжили. После падения вертолета на месте происшествия возник пожар, его потушили сотрудники экстренных служб. Возбуждено уголовное дело.

Четыре дня назад вертолет санавиации аварийно сел в Нижегородской области. На борту находился экипаж с пациентом. Грамотные действия пилотов позволили посадить вертолет на землю и предотвратить серьезную аварию, однако один из пилотов повредил ногу. По предварительной информации, причиной жесткой посадки стали проблемы технического характера.

Ранее появились кадры с места крушения вертолета санавиации в Кировской области.