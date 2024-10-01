На Кубани квадроберша укусила девочку на детской площадке

В Краснодаре девочка-квадробер укусила на детской площадке младшую девочку. Видеозапись случившегося опубликовал Telegram-канал «Краснодар №1».

На кадрах старшая школьница, представляющая себя собакой — она издает звуки, похожие на лай, — подходит к другой девочке и кусает ее за предплечье. Второй ребенок уворачивается и сбегает от обидчицы. Обе девочки обмениваются в адрес друг друга неприличными жестами.

По информации издания «Блокнот», инцидент произошел на территории ЖК «Большой». Родители покусанного ребенка утверждают, что у дочери на руке остался синяк.

До этого в Омске заметили женщину, которая выгуляла ребенка по детской площадке на поводке.

Ранее психолог заявил, что субкультура квадроберов не опасна для психики детей.