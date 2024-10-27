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Умер пермский кот Крошик, весивший 17 кг

В Перми умер страдавший от ожирения кот Крошик

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Приют Матроскин Пермь/VK

В Перми умер страдавший от ожирения кот по кличке Крошик. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

За жизнь Крошика, весившего 17 кг, больше месяца боролись волонтеры и врачи, которые разработали специальную программу реабилитации. Под наблюдением врачей кот начал активно сбрасывать вес, однако 26 октября он внезапно почувствовал себя хуже и стал задыхаться. Кота госпитализировали в ветклинику и положили в кислородную камеру, его состояние оценивали как стабильно тяжелое. В ночь на 27 октября Крошик перестал дышать, а реанимация не помогла.

Предварительно, ветеринары диагностировали у Крошика множественные разрастания в селезенке и метастазы в других внутренних органах.

В начале сентября животное с огромной для кота массой тела нашли в подвале пермской больницы, где санитарки раскормили его до такой степени, что Крошик уже не мог встать на лапы. Позже его забрали в реабилитационный центр. Там его кормили обезжиренным кормом и водили по водной беговой дорожке, чтобы помочь похудеть. Спустя две недели в реабилитационном центре животное избавилось от 1,1 кг лишнего веса и попыталось сбежать, но застряло в подставке для обуви.

Ранее толстый кот застрял в вентиляционной шахте и провисел вниз головой 10 часов.

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