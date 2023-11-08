Толстый кот застрял в вентиляционной шахте и провисел вниз головой 10 часов

В Красногвардейском районе Петербурга спасли большого сибирского кота, провалившегося в вентиляционную шахту. Об этом сообщает администрация района в Telegram-канале.

Инцидент произошел в одном из домов по Таллинской улице, любопытный кот пробрался в вентиляционную шахту. Животное застряло в узком пространстве и почти 10 часов провисело вниз головой.

На помощь домашнему любимицу пришли спасатели, им пришлось разобрать часть стены и вытаскивать его за задние лапы.

Кота передали хозяевам, которым теперь предстоит делать небольшой ремонт.

Ранее в Вологде кота-спасателя по кличке Беляш отстранили от службы из-за ожирения.