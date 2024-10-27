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В Челябинске росгвардейцы застрелили бывшего вагнеровца

74.ru: в Челябинске сотрудники Росгвардии застрелили бывшего бойца ЧВК «Вагнер»

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Depositphotos

В Челябинске сотрудники Росгвардии застрелили бывшего бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», который напал на людей с ножом в Тракторозаводском районе города. Об этом сообщает портал 74.ru.

По информации журналистов, инцидент произошел вечером 26 октября на улице Героев Танкограда, при этом его точной картины нет. По одной из версий, прохожие на улице заметили полуголого неадекватного мужчину. По другой — перепуганный молодой человек, оказавшийся с ним в одной квартире, вызвал сотрудников силовых структур.

Предварительно известно, что на место происшествия выехали сотрудники патрульно-постовой службы, однако нападавший скрылся от них в квартире. Тогда приехали сотрудники Росгвардии, и агрессивный мужчина начал набрасываться на них. По данным 74.ru, сотрудники специального отряда быстрого реагирования сделали предупредительный выстрел в воздух, а затем применили оружие против нападавшего.

Источники портала утверждают, что застреленный являлся бойцом ЧВК «Вагнер», который ранее был судим за употребление наркотиков и причинение тяжкого вреда здоровью.

В региональном управлении Росгвардии инцидент еще не прокомментировали.

В начале октября сообщалось, что экс-боец ЧВК «Вагнер» из Можайска обиделся на своего друга за то, что тот не пришел ремонтировать его дачу, и избил его до слепоты. После избиения пострадавший не обращался к медикам из-за страха перед военным. Когда его состояние ухудшилось, он попал в больницу с осложнениями. В суде вагнеровец не признал вину и рассказал, что мужчина на него напал сам. Суд ему не поверил и дал четыре года колонии общего режима.

Ранее экс-боец ЧВК «Вагнер» жестоко избил женщину в Новосибирске, ей провели трепанацию черепа.

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