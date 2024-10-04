Экс-боец ЧВК «Вагнер» жестоко избил женщину в Новосибирске, ей провели трепанацию черепа

В Новосибирске бывший боец ЧВК «Вагнер» избил женщину и записал акт издевательства над ней на видео. Об этом дочь пострадавшей рассказала в сообществе «Инцидент Новосибирск».

Вечером 1 октября в одном из домов на улице Гоголя на местную жительницу, которая зашла в гости к знакомым, напал мужчина. Известно, что он отбывал в колонии срок за тяжкое преступление, а затем вступил в ряды ЧВК «Вагнер», уехал на фронт и получил помилование.

Судя по сделанной им самим видеозаписи, экс-вагнеровец был недоволен тем, что потерпевшая якобы оскорбила кого-то в гостях. В комнате в момент избиения находилась другая женщина, муж которой, по словам нападавшего, «пропал на войне».

В итоге рецидивист избил гостью до состояния комы, а затем, как сообщила дочь женщины, вытащил ее на улицу и оставил лежать на асфальте в бессознательном состоянии.

«Изверга задержали. Возбудили уголовное дело. В данный момент мама лежит в реанимации, ей делали трепанацию черепа, находится в крайне тяжелом состоянии, на последней стадии комы», — поделилась девушка.

Ранее беременная женщина из Якутии потеряла ребенка после избиения судимым вагнеровцем.