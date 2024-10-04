Экс-боец ЧВК «Вагнер» из Можайска обиделся на друга и избил его до слепоты

Боец ЧВК «Вагнер» из Можайска обиделся на своего друга за то, что тот не пришел ремонтировать его дачу, и избил его до слепоты. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, Андрей Ш. участвовал в СВО в составе «Вагнера», получил ранение в ногу и получил медаль «За отвагу». Мужчина вернулся домой и попросил соседей помогать ему по хозяйству из-за ранения. Они сделали цветник на даче, покупали продукты и алкоголь, а также пилили дрова. В один из дней Андрей попросил своего знакомого сделать на даче навес — тот согласился, но в один из дней работать не вышел.

Экс-вагнеровец затаил обиду и решил отомстить. Он пришел домой к другу с куском арматуры и деревянной ножкой от стула и начал избивать его, когда тот лежал на кровати. Пострадавший до последнего не понимал, что происходит. Экс-военный пытался выяснить, почему мужчина не пришел к нему работать, тот пытался объяснить ему, что о работе они не договаривались.

После избиения пострадавший не обращался к медикам из-за страха перед военным. Когда его состояние ухудшилось, он попал в больницу с осложнениями. У пострадавшего оказался поврежден глаз, и зрение сохранить не удалось. В суде вагнеровец не признал вину и рассказал, что мужчина на него напал сам. Суд ему не поверил и дал четыре года колонии общего режима.

Ранее под Челябинском люди в военной форме с оружием избили двух мужчин.