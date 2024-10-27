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Иностранец изнасиловал студентку в Екатеринбурге и сбежал в ОАЭ

Уроженец Замбии изнасиловал знакомую студентку УрФУ и сбежал в Эмираты

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Shutterstock

Уроженца Замбии заподозрили в изнасиловании своей соотечественницы, студентки УрФУ. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным источника агентства, пострадавшая учится на четвертом курсе вуза и была неплохо знакома с насильником. Вдвоем они были на вечеринке, а затем мужчина попросил девушку проводить его до дома, и та согласилась. Едва оказавшись в своей квартире, африканец надругался над гостьей.

Предварительно, 33-летний мужчина успел покинуть страну и улетел в ОАЭ. Он объявлен в розыск. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области комментировать произошедшее не стали.

Ранее отсидевший более 26 лет россиянин вышел на свободу и попытался изнасиловать двух девушек.

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