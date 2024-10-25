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Отсидевший более 26 лет россиянин вышел на свободу и попытался изнасиловать двух девушек

Во Владимирской области осужденный вышел на свободу и напал на двух девушек

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Shutterstock

Во Владимирской области отсидевший более 26 лет мужчина вышел на свободу и попытался изнасиловать двух девушек. Об этом сообщает Oblvesti.ru.

По информации издания, инцидент произошел в городе Камышине. Первое нападение произошло 19 октября, когда преступник выследил 18-летнюю девушку и попытался изнасиловать ее в подъезде, угрожая физическим устранением. Однако ей удалось отбиться и вызвать полицию.

Через два дня, 21 октября, он вновь совершил нападение на незнакомку, которая шла на работу. Злоумышленник угрожал сдавить ей шею веревкой, если она не согласится на соитие. Ей чудом удалось спастись.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, им оказался судимый за аналогичные преступления мужчина, который освободился из мест лишения свободы два месяца назад. Сейчас он находится под стражей.

Ранее священник пообещал прихожанке решить проблемы с мужем и изнасиловал ее.

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