Жителям Литвы посоветовали пить воду из туалета в случае ЧС или войны

Минобороны Литвы разослало жителям страны брошюры под названием «Если кризис или война: как действовать?», в которых призывает население в случае вооруженного конфликта или ЧС пить воду из туалета. Об этом сообщает Sputnik Литва.

«Брошюры представляют из себя 20-страничный документ, в котором даются советы по действию в экстренных ситуациях. Литовцев просветили, в каком случае можно пить воду из унитаза», — говорится в публикации.

Министерство обороны рекомендует не брезговать водой из бачка унитаза, если она не застоялась. Также рекомендуется иметь запас еды на три дня, дорожный фильтр или таблетки для очистки воды – чтобы жидкость можно было брать в том числе из водоема.

При этом жителей республики призвали соблюдать спокойствие «в любой ситуации».

В сентябре министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что страна до начала октября разработает общенациональный план массовой эвакуации населения на случай войны.

Ранее мэр Вильнюса рассказал о плане обороны города.