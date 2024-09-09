Литва разработает общенациональный план эвакуации из-за событий на Украине

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что страна до начала октября разработает общенациональный план массовой эвакуации населения на случай войны. Об этом пишет LRT.

Она подчеркнула, что у каждого самоуправления есть свой план эвакуации, однако необходимо иметь план национального масштаба и быть готовым к его реализации. По словам Билотайте, сейчас гражданская защита «актуальна как никогда».

«Война против Украины продолжается, страны нашего региона подвергаются гибридным и дезинформационным атакам, а диверсии – это наша новая реальность. Важно отметить, что мы находимся на передовой позиции, поэтому сегодня гражданская защита стала приоритетом», — заявила глава МВД Литвы.

Ранее Литва закупила противотанковые ежи и «зубы дракона», их направили к границе с Россией и Белоруссией для установки. Кроме того, в сентябре начнется строительство фортификационных сооружений на границе с Калининградской областью. В то же время министерство обороны Литвы отказалось заранее устанавливать минные заграждения на границе с Калининградской областью.

Ранее мэр Вильнюса рассказал о плане обороны города.