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В Кабуле прошли протесты пенсионеров против политики Талибана

Khaama press: пенсионеры в Кабуле требуют от талибов выплаты пенсий за 3 года

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Ebrahim Noroozi/AP

Афганские пенсионеры провели протест в Кабуле из-за невыплаты пенсий за три года режимом талибов (организация запрещена в России). Об этом сообщает Khaama press.

Группа пенсионеров перекрыла улицу, ведущую к зданию минфина Афганистана. Один из них был задержан. Сообщается, что за последние три года подобные акции протеста неоднократно происходили в разных городах страны, причем чаще всего протестовали отставные госслужащие.

В марте 2024 года глава режима талибов в Афганистане Хибатулла Ахундзада издал указ о прекращении вычета пенсионных взносов из заработной платы работников по системе солидарности поколений, что означало прекращение существования пенсионной системы страны.

До этого в Афганистане женщинам запретили говорить вслух на публике.

«Талибан»* объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы* захватили все крупные города и погранпереходы в стране. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.

31 августа 2021 года США полностью вывели из Афганистана свой военный контингент, завершив двадцатилетнюю военную миссию в стране.

Ранее сообщалось, что Россия завершает процедуру исключения «Талибана» из списка террористов.

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