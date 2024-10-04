Россия завершает процедуру исключения «Талибана» из списка террористов

Россия завершает процедуру исключения «Талибана» (организация запрещена в России) из списка террористических организаций. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников, выступая на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ (СОРБ), передает ТАСС.

По его словам, действия властей Афганистана «направлены на наведение порядка и поддержание стабильности» в государстве.

Кроме того, утверждает Бортников, они согласны помочь России бороться с группировкой «Вилаят Хорасан» (филиал ИГИЛ (организация запрещена в России) в Афганистане, противница «Талибана». — Газета.Ru), «ресурсную поддержку которому по-прежнему оказывает Запад».

ФСБ считает «Вилаят Хорасан» ответственной за теракт в «Крокусе», который произошел 22 марта. Вербовщики якобы целенаправленно работали с таджикской диаспорой в России через интернет, при этом сами они находились в Афганистане.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.

Ранее делегация талибов приехала в Москву.