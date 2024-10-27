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Москвичам пообещали небольшой дождь и до +10°С в воскресенье, 27 октября

Гидрометцентр: небольшой дождь и до +10°C ожидаются в Москве

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Небольшой дождь и температура до +10°C прогнозируются в Москве 27 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь», — говорится в публикации.

В Гидрометцентре добавили, что в дневные часы воздух прогреется до +8-10°C. В ночь на понедельник температура может опуститься до +4°C.

Ветер прогнозируется западный, юго-западный, скорость его порывов будет колебаться от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметра ртутного столба.

В свою очередь в Подмосковье в воскресенье, 27 октября, температура воздуха будет колебаться в пределах +6-11°C. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки +1°C.

Две недели назад научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд напомнил москвичам, что зима близко. По его словам, в столичном регионе в январе и феврале прогнозируются морозы до -25°С и гололедица, а снег уже покрыл 70% России.

Эксперт погоды отметил, что расчет погоды во время «отопительного сезона» с октября по март был проведен по новым нормам: они выше, чем прежде, поскольку зима ожидается суровой.

Ранее москвичам рассказали, когда в столице сформируется снежный покров.

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