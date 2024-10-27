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Спасатели МЧС провели учения в горах

Спасатели МЧС РФ провели спелеологические учения в пещере глубиной 123 м

Спасатели МЧС провели спелеологические учения на горе Вайда. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что в тренировке приняли участие сотрудники поисково-спасательного отряда имени В.А.Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области. Одна из пещер на горе Вайда — Каскадная — достигает 123 м глубиной, при этом подобных пещер там много, что создает необходимые условия для отработки действий в случае ЧС в горной местности или шахтах.

До этого в Пермском крае пожарные спасли сову во время учений.

Инцидент произошел в Краснокамске. Огнеборцы проходили пожарно-тактические учения и во время мероприятий заметили «взгляд из сугроба». В результате они обнаружили сову, которая застряла в снегу.

Специалисты отвезли птицу в ветеринарную клинику. О том, получил ли хищник какие-либо травмы, не сообщается.

Ранее ученые из МЧС придумали способ снизить концентрацию углекислоты в бомбоубежищах и шахтах.

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