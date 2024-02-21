В Пермском крае пожарные спасли сову во время учений

Пожарные из Пермского края помогли оказавшейся в сугробе сове. Об этом сообщает МЧС России в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел в Краснокамске. Огнеборцы проходили пожарно-тактические учения и во время мероприятий заметили «взгляд из сугроба». В результате они обнаружили сову, которая застряла в снегу.

«Незапланированную спасательную операцию отработали оперативно», – сообщили в ведомстве.

Специалисты отвезли птицу в ветеринарную клинику. О том, получил ли хищник какие-либо травмы, не сообщается.

До этого пожарные Смоленской области спасли неясыть. Птицу обнаружили возле ворот, когда на нее напала стая ворон. Сову отправили в ветеринарную клинику. После того, как она снова сможет летать, ее передадут в Центр реабилитации и реинтродукции диких птиц.

Ранее в Москве у уличных фотографов изъяли краснокнижную ушастую сову.