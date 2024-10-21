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Санду обвинила «криминальные силы» в атаке на Молдавию

Санду пообещала решения от властей после подсчета голосов на выборах в Молдавии

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Zak Bennett/Reuters

Действующий президент Молдавии Майя Санду вышла к прессе на фоне продолжения подсчета голосов на выборах главы государства и референдума о внесении изменений в конституцию страны, передает Sputnik Молдова. В ходе полутораминутного выступления она рассказала о «нападении» в рамках голосования.

«[Речь о] беспрецедентной атаке криминальных группировок против демократии и свободы Молдовы», — добавила Санду.

По ее словам, за нападением стоят «криминальные группировки» и иностранные государства. Санду отметила, что атака была не только во время выборов, но и в течение последних месяцев. При этом президент Молдавии пообещала, что по завершению подсчета голосов власти вернутся с «решениями». О каких шагах идет речь политик не уточнила.

Президентские выборы стартовали в Молдавии утром 20 октября. Параллельно проходит референдум о закреплении в конституции страны курса на вступление в Евросоюз. За пост молдавского президента борются 11 кандидатов, в том числе глава государства Майя Санду, бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику, а также лидер «Нашей партии» Ренато Усатый. При этом часть оппозиционных сил, например блок «Победа», до голосования не допустили, обвинив в подготовке госпереворота и «работе» на Россию.

По подсчетам ЦИК Молдавии, после обработки 81,16% протоколов лидирует Санду с 36,95% голосов, на второй строчке оппозиционный кандидат в президенты, экс-генпрокурор Молдавии Александр Стояногло — 29,11%. Учитывая, что ни один политик не набирает свыше 50%, с большой долей вероятности в стране состоится второй тур выборов 3 ноября.

Ранее в родном районе Санду выступили против курса Молдавии в ЕС.

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