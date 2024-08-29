Россиянин вытерся в душе полотенцем и стал фигурантом дела об экстремизме

В Сургуте местного жителя оштрафовали за демонстрацию экстремистской символики на банном полотенце. Об этом сообщает издание «Вестник Сургутского района» со ссылкой на пресс-службу городского суда.

Согласно материалам дела, мужчина после принятия душа в общежитии вытерся полотенцем с восьмиконечной звездой с черно-белыми лучами — символом экстремистского АУЕ (организация запрещена в России).

Суд посчитал, что демонстрируя эту символику, сургутянин призывал к сплоченности осужденных против правосудия.

На мужчину составили протокол по статье КоАП РФ 20.3. «Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций» и обязали его выплатить штраф размером 1000 рублей.

Ранее в Барнауле заключенных оштрафовали за татуировок сокамерникам.