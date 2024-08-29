Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин вытерся в душе полотенцем и стал фигурантом дела об экстремизме

Житель Сургута вытерся полотенцем после душа и попал под статью об экстремизме

close
100%
Shutterstock

В Сургуте местного жителя оштрафовали за демонстрацию экстремистской символики на банном полотенце. Об этом сообщает издание «Вестник Сургутского района» со ссылкой на пресс-службу городского суда.

Согласно материалам дела, мужчина после принятия душа в общежитии вытерся полотенцем с восьмиконечной звездой с черно-белыми лучами — символом экстремистского АУЕ (организация запрещена в России).

Суд посчитал, что демонстрируя эту символику, сургутянин призывал к сплоченности осужденных против правосудия.

На мужчину составили протокол по статье КоАП РФ 20.3. «Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций» и обязали его выплатить штраф размером 1000 рублей.

Ранее в Барнауле заключенных оштрафовали за татуировок сокамерникам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами