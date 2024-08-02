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На Украине хотят завести дело против защищающего УПЦ адвоката

На Украине могут завести дело против защищающего УПЦ адвоката из США

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Власти Украины готовятся возбудить уголовное дело против главы юридической компании Amsterdam & Partners LLP американского адвоката Роберта Амстердама, который занимается защитой интересов канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передает ТАСС.

Мосийчук отметил, что Амстердам является адвокатом УПЦ и выступает против принятия закона о запрете организации. Кроме того, он также тесно сотрудничает с офисом кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймса Дэвида Венса.

По мнению экс-депутата, это означает, что «офис президента Украины сделал ставку на американских выборах». Мосийчук указал, что правительство будет активно поддерживать потенциального кандидата в президенты США от Демократической партии, нынешнего вице-президента Камалу Дэви Харрис.

До этого глава комитета Верховной рады Украины, который занимается вопросами гуманитарной и информационной политики, Никита Потураев заявил, что на ближайшем заседании парламента состоится рассмотрение во втором чтении законопроекта о запрете канонической УПЦ.

Ранее на Украине подожгли молитвенный дом УПЦ.

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