Лидером среди городов по среднему чеку на АЗС стала Москва

Средний чек на АЗС в городах-миллионниках за девять месяцев 2024 года вырос на 8% и составил 1470 рублей. Чаще всего россияне заправлялись летом – в июле и августе – на эти месяцы приходится по 13% от общего количества трат. Такие данные показало исследование «СберСпасибо», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Лидер среди городов по среднему чеку на АЗС – Москва, в столице он составляет почти 1800 рублей, на втором месте Санкт-Петербург – почти 1700 рублей. В Краснодаре и Ростове-на-Дону средний чек составляет около 1500 рублей. Меньше всего на АЗС тратят пользователи из Челябинска, Омска и Волгограда, в этих городах средний чек на уровне 1300 рублей.

Самая большая сумма расходов на АЗС приходится на мужчин – 75% от всего объема трат. Если говорить про возраст, то больше всего на АЗС тратят люди от 36 до 40 лет – на них приходится 20% от общей суммы расходов, а меньше остальных – водители в возрасте от 21 до 25 лет, что составляет 8% от затрат на АЗС за три квартала.

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