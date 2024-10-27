Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лидером среди городов по среднему чеку на АЗС стала Москва

Жители Челябинска, Омска и Волгограда меньше остальных платят на АЗС

close
Сергей Аверин/РИА Новости

Средний чек на АЗС в городах-миллионниках за девять месяцев 2024 года вырос на 8% и составил 1470 рублей. Чаще всего россияне заправлялись летом – в июле и августе – на эти месяцы приходится по 13% от общего количества трат. Такие данные показало исследование «СберСпасибо», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Лидер среди городов по среднему чеку на АЗС – Москва, в столице он составляет почти 1800 рублей, на втором месте Санкт-Петербург – почти 1700 рублей. В Краснодаре и Ростове-на-Дону средний чек составляет около 1500 рублей. Меньше всего на АЗС тратят пользователи из Челябинска, Омска и Волгограда, в этих городах средний чек на уровне 1300 рублей.

Самая большая сумма расходов на АЗС приходится на мужчин – 75% от всего объема трат. Если говорить про возраст, то больше всего на АЗС тратят люди от 36 до 40 лет – на них приходится 20% от общей суммы расходов, а меньше остальных – водители в возрасте от 21 до 25 лет, что составляет 8% от затрат на АЗС за три квартала.

Ранее россиянам назвали топ недорогих мест, куда съездить в межсезонье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами