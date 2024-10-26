Мизулина сообщила о массовой драке подростков в подмосковном Пушкине

В городе Пушкино Московской области произошла массовая драка со стрельбой и участием подростков. Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

«Произошла некая разборка подростков, которая закончилась стрельбой и дракой. Обе стороны конфликта позвали на подмогу друзей, пришло порядка 150 человек», — отметила она.

Мизулина со ссылкой на публикации в СМИ рассказала, что потасовка началась из-за травли девочки. По словам главы «Лиги безопасного интернета», видеозапись, которую ей прислали школьники, она отправила в полицию.

Прокуратура столичного региона в своем Telegram-канале подтвердила факт массовой драки в городском парке Пушкино. По предварительной информации, сообщение о драке поступило в полицию около 18:00 по московскому времени.

ГСУ СК России по Московской области по информации СМИ уже возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ («Хулиганство»). В ведомстве уточнили, что противоправные действия участников драки пресекли сотрудники полиции и Росгвардии. Сейчас ведется розыск фигурантов.

16 октября сообщалось, что в Саратове случилась массовая драка с участием иностранцев. Полицейские задержали пятерых из них, на двоих составили протоколы по факту мелкого хулиганства. СК России возбудил дело.

Ранее конфликт между пассажирами автобуса в Красноярске закончился массовой дракой.