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В Саратове произошла массовая драка с участием иностранцев

СК РФ возбудил дело о хулиганстве после массовой драки иностранцев в Саратове

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после массовой драки с участием иностранцев в Саратове. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.

По данным СК, в соцсетях была опубликована видеозапись, на которой группа приезжих устроила на одной из улиц Саратова массовую драку.

«Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц (часть 2 статьи 213 УК РФ). Главой ведомства дано поручение руководителю СУ по Саратовской области Д.А. Костину представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — отмечается в сообщении.

Региональная прокуратура пообещала оценить действия должностных лиц, которые ответственны за соблюдение общественного порядка.

До этого в Telegram-канале «Саратов. Жесть 18+» появилось видео драки с участием более 10 мужчин около многоквартирного дома. На кадрах слышна речь на иностранном языке. В сообщении к записи указывается, что инцидент произошел по адресу: улица Беговая, дом 13. В саратовском главке МВД отметили, что драка произошла вечером 15 октября у дома на пересечении улиц Беговой и Большой Садовой. Полицейские задержали пятерых иностранцев, на двоих из которых были составлены протоколы по факту мелкого хулиганства.

В конце августа сообщалось, что во Владивостоке произошла массовая стычка мигрантов и местных жителей. По версии следствия, двое пьяных иностранцев грубо нарушали общественный порядок, и местный житель сделал им замечание. Это вызвало недовольство у одного из мигрантов, и тот применил физическую силу в отношении мужчины.

Ранее в Саратове возбудили дело после массовой драки с иностранными студентами.

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