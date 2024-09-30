Конфликт между пассажирами автобуса закончился массовой дракой

В Красноярске пассажиры автобуса устроили массовую драку. Об этом сообщает Telegram-канал Kars Mash.

«Массовая драка случилась в автобусе на Ястынской. По словам очевидцев, на «Дворце труда» две парочки начали ругаться. Все переросло в драку, которую закончили перцовкой. Из-за этого всем пришлось выбегать из автобуса 23-го маршрута», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из дебоширов уже после драки разбил цветочную витрину.

До этого в подмосковном Красногорске водитель едва не придушил соседа на авто.

Драка произошла утром в микрорайоне Павшинская пойма. Водители не смогли разъехаться во дворе, один из соседей попросил другого сдать назад, чтобы выехать, на эту просьбу мужчина накинулся на оппонента, стал душить и бить. На помощь пришли очевидцы.

По словам пострадавшего, у него сильно пищали парктроники, поэтому он обратился к другому автомобилисту с просьбой. Однако в результате выяснилось, что места для проезда хватало. На напавшего автомобилиста подали заявление в полицию.

Ранее петербуржец в упор выстрелил в подрезавший его автомобиль и попал на видео.