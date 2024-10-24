Таможенники РФ остановили гражданина КНДР с мускусом кабарги в банке от сгущенки

В аэропорту Владивостока таможенники заметили мужчину, который пытался привезти в Пхеньян мускус кабарги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Дальневосточное таможенное управление.

Гражданин КНДР проходил досмотр на установке, когда специалисты заметили в его багаже странные предметы в банке из-под сгущенки.

«Оказалось, 47-летний гражданин попытался скрыть от таможенного контроля 105,44 грамма мускуса кабарги», – сообщается в публикации.

Предмет изъяли, в отношении иностранца возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов.

Мускус кабарги является стратегически важным товаром, поэтому для его вывоза туристу необходимо соответствующее разрешение от ФС по надзору в сфере природопользования. Помимо этого, предмет нужно задекларировать.

До этого в Бурятии пресекли вывоз железы кабарги. Владелец груза предоставил в Росприроднадзор документы, данные в которых не соответствуют действительности. Содержимое груза было добыто незаконным путем. Партию стоимостью 25 миллионов рублей у мужчины изъяли.

Ранее гражданина Китая в Шереметьево поймали с люксовыми украшениями на 5,5 млн рублей.