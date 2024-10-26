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В Донецке предотвратили теракт и задержали готовившую его женщину

ФСБ задержала в Донецке россиянку за подготовку покушения на руководителя ГУФСИН

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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В Донецке предотвращено покушение на одного из руководителей регионального управления ФСИН России. Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по ДНР сообщает РИА Новости.

В публикации говорится, что за подготовку к теракту задержана гражданка России, жительница Волновахи. По заданию Службы безопасности Украины она на протяжении полугода следила за сотрудником Федеральной службы исполнения наказаний, самостоятельно изготовила взрывное устройство и собиралась привести его в действие посредством радиосвязи.

«Следственным подразделением УФСБ России по Донецкой Народной Республике принимается процессуальное решение в отношении задержанной», — говорится в публикации. На время следствия ее должны поместить в СИЗО.

26 октября сообщалось, что в Курской области расследуют дело об атаке украинского дрона. Преступление, о котором идет речь, было совершено 24 октября 2024 года. Украинские военные с помощью FPV-дрона со взрывным устройством атаковали автомобиль с находящимся в нем мирным жителем. Машина была уничтожена, мужчину спасти не удалось. Произошедшее квалифицировано как теракт, возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Ранее жителей Дагестана задержали по подозрению в создании террористического сообщества.

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