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Жителей Дагестана задержали по подозрению в создании террористического сообщества

По подозрению в создании терсообщества задержаны четыре жителя Дагестана

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Shamil Zhumatov/Reuters

Четырех жителей Дагестана задержали по подозрению в организации террористического сообщества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Четверо жителей Дагестана задержаны по подозрению в организации и участии в террористическом сообществе в городе Дербенте», — сказал источник агентства.

Ранее были задержаны их сообщники. При расследовании дела выяснились новые обстоятельства, добавил он.

В сентябре ФСБ сообщила о выявлении женской ячейки террористической организации в Татарстане. В спецслужбе заявили, что ее участницы занимались распространением идеологии, основанной на доктрине создания всемирного халифата.

В августе в Национальном антитеррористическом комитете по итогам заседания комитета под председательством главы ФСБ Александра Бортникова сообщали «Газете.Ru», что ФСБ с начала года предотвратила 110 терактов.

Ранее ФСБ задержала в КБР 15 радикальных исламистов.

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