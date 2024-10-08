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В Петербурге подросток открыл стрельбу по мужчине, выпивавшему во дворе дома

«Фонтанка»: в Петербурге подросток выстрелил в пьяного мужчину во дворе дома

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Shutterstock

В Невском районе Петербурга 16-летний подросток открыл стрельбу из травматического пистолета по мужчине, распивавшему алкоголь во дворе дома. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел во дворе дома в Рабфаковском переулке, в травмпункт обратился 25-летний мужчина с пулевыми ранениями лица и шеи. Он рассказал, что распивал спиртные напитки на скамейке возле дома, когда к нему подошел неизвестный и дважды выстрелил в него.

Пострадавший также обратился с заявлением в правоохранительные органы. Подозреваемого удалось задержать, им оказался 16-летний гражданин Узбекистана, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге подростков задержали за стрельбу по школьнице. Молодые люди несколько раз выстрелили по девушкам 14 и 16 лет, которые находились на детской площадке. В результате одна из пострадавших получила ранения левого бедра и пальцев ноги. Медики оценили состояние девушки как удовлетворительное, после чего оказали всю необходимую помощь и отпустили домой.

Ранее в Якутии юноша случайно выстрелил школьнику в голову.

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