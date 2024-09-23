На Урале мужчина напал с ножом на участника СВО, объявленного в розыск за дезертирство

Екатеринбуржец отправил в реанимацию участника СВО, который был объявлен в розыск за дезертирство, сообщает Ura.ru со ссылкой на собственный источник.

Раненый 25-летний военный был найден в луже крови ночью на улице Грибоедова. Мужчину госпитализировали в одну из городских больниц, а предполагаемого нападавшего задержали. Им оказался 34-летний слесарь-сварщик, тот заявил, что пырнул незнакомца ножом в ходе уличного конфликта.

Также выяснилось, что с августа пострадавший находится в розыске как дезертир. Он был неоднократно судим, а в марте этого года уехал в зону спецоперации, однако через несколько месяцев самовольно оставил военную часть в Горловке. По другой информации, военный был направлен в Екатеринбург для лечения.

Сейчас он находится в реанимации, в отношении его обидчика возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В СКР по ЦВО прокомментировать инцидент пока не успели.

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