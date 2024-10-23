В Кузбассе судимый за жестокое убийство бывшей сожительницы экс-боец СВО избил мать троих детей и заставил ее писать предсмертную записку. Об этом сообщает «Инцидент Кузбасс».

По информации группы, мужчина ворвался в дом матери-одиночки и жестоко избил ее. Он разнес жилище женщины, а также заставил ее «вешаться» и писать предсмертную записку. Информации о мотивах агрессора не поступало, где в этот момент находились дети также неизвестно.

Предполагаемый злоумышленник в 2021 году был осужден на 22 года колонии строгого режима за жестокое убийство бывшей сожительницы, которой он нанес около 70 ударов руками и ногами, а затем добил телевизором. Позже он подписал контракт и отправился в зону СВО, где провел три месяца, а затем еще три месяца лежал в госпитале после ранения и теперь находится на свободе.

По словам источника группы, мужчину отпустили после суда, а правоохранительные органы бездействуют. Сейчас экс-военный находится в городе Киселевске.

Ранее экс-участник СВО зарезал своего соседа после замечания о громкой музыке в Подмосковье.