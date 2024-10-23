Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-боец СВО избил мать троих детей и заставил ее писать предсмертную записку

В Кузбассе экс-боец СВО избил мать троих детей и заставил готовиться к смерти

close
Инцидент Кузбасс/VK

В Кузбассе судимый за жестокое убийство бывшей сожительницы экс-боец СВО избил мать троих детей и заставил ее писать предсмертную записку. Об этом сообщает «Инцидент Кузбасс».

По информации группы, мужчина ворвался в дом матери-одиночки и жестоко избил ее. Он разнес жилище женщины, а также заставил ее «вешаться» и писать предсмертную записку. Информации о мотивах агрессора не поступало, где в этот момент находились дети также неизвестно.

Предполагаемый злоумышленник в 2021 году был осужден на 22 года колонии строгого режима за жестокое убийство бывшей сожительницы, которой он нанес около 70 ударов руками и ногами, а затем добил телевизором. Позже он подписал контракт и отправился в зону СВО, где провел три месяца, а затем еще три месяца лежал в госпитале после ранения и теперь находится на свободе.

По словам источника группы, мужчину отпустили после суда, а правоохранительные органы бездействуют. Сейчас экс-военный находится в городе Киселевске.

Ранее экс-участник СВО зарезал своего соседа после замечания о громкой музыке в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами