Депутат Парфенов высказался о ролике с проституткой в кабинете Госдумы

Депутат Государственной думы от КПРФ Денис Парфенов не стал отвечать на вопрос журналистов о видеозаписи, где человек, похожий на парламентария, проводит время с проституткой. Об этом сообщают «Известия».

Политик назвал соответствующие кадры «домыслами» и «измышлениями»

Он также отказался отвечать на вопрос о готовности сдать мандат.

Скандал с Парфеновым разразился в сентябре после того, как ряд Telegram-каналов опубликовали видео, на котором человек, похожий на члена КПРФ, вступает в интимную связь с девушкой в помещении, похожем на депутатский кабинет. В КПРФ назвали видео подделкой.

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» призвало принять меры против Парфенова. Общественники предложили отправить парламентария на специальную военную операцию (СВО).

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы стали искать камеры и «жучки» в кабинетах после публикации ролика с проституткой.