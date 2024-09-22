«Всплеск шпиономании»: депутаты ищут камеры в кабинетах после видео с проституткой Baza: депутаты Госдумы обратились к специалистам для поиска камер в кабинетах

Депутаты Госдумы начали искать в своих кабинетах скрытые камеры и «жучки» после публикации видео якобы с коммунистом Денисом Парфеновым и проституткой, сообщила Baza. Одни парламентарии доверили проверку службам безопасности, другие — обратились к «специалистам с опытом работы в силовых структурах». В КПРФ тем временем заявили, что ролик может быть сгенерирован нейросетью, а мужчина на нем — не обязательно Парфенов.

Депутаты Госдумы попросили «специалистов» проверить их кабинеты на скрытые камеры видеонаблюдения, сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

Поводом стало распространившееся в сети видео, на котором, предположительно, в кабинете Госдумы неизвестная женщина вступает в интимную связь с мужчиной. Опубликовавший запись канал SHOT утверждал, что мужчина на видео якобы похож на 37-летнего депутата от КПРФ Дениса Парфенова.

«По словам источника, депутатская охрана итак периодически проверяет кабинеты своих хозяев, однако появление видео спровоцировало кратковременный всплеск шпиономании в Госдуме», — пишет Baza (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

По информации канала, некоторые депутаты не стали обращаться к сторонним людям, а доверили проверку кабинетов своим службам безопасности. Другие же прибегли к помощи специалистов — по данным Baza, речь может идти о людях с «юридическим или военным образованием» и «опытом работы в силовых структурах». Их услуги могут обойтись в 20-30 тыс. рублей.

Вызвавшее шумиху видео снято в рабочем кабинете, где на столе стоит крупный флажок с коммунистической символикой. На записи мужчина, якобы похожий на Парфенова, заигрывает и смеется с блондинкой в белом, а затем вступает с ней в интимные отношения. SHOT опознал женщину как 25-летнюю проститутку Диану из Москвы, которая «работает индивидуально».

Telegram-канал Readovka после публикации видео заявил, что это не первый подобный случай. Канал опубликовал скриншоты непристойных переписок, которые коммунист якобы вел с разными женщинами. Как утверждает Readovka, депутат неоднократно занимался интимными утехами на рабочем месте, для маскировки вешая на дверь табличку «Идет эфир, не беспокоить».

«Нет фактуры»: как отреагировали в КПРФ

Руководитель пресс-службы фракции КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко заявил RTVI, что не видит смысла комментировать публикации о Парфенове, поскольку в них «нет фактуры».

«Тень на плетень, якобы Парфенов, якобы рыжий, у нас много рыжих — вон Чубайс рыжий. Флажок поставили, может, в душе симпатизируют компартии — я не знаю», — сказал он.

Ющенко назвал обвинения в адрес Парфенова «догадками, якобы идущими с подачи политтехнологов», и подчеркнул, что ситуация со скандальным видео не имеет отношения к деятельности партии.

«Партийная деятельность тут не затронута, здесь затронуты достоинства блондинки какой-то. Может, она тоже обижена, сидит и плачет — она имеет полное юридическое право обратиться в компетентные органы», — подчеркнул представитель КПРФ.

В то же время в партии заявили SHOT, что «видео уже посмотрели и проводят работу». Там предположили, что запись сгенерирована нейросетью .

Сам депутат Парфенов скандал пока не комментировал. Он давно женат на Марии Ломакиной, у пары есть дети. При этом Ющенко заявил, что депутат имеет право на личную жизнь и ухаживания за девушками.

«Может, у него там вообще какая-то личная жизнь, не имеющая к партии отношения. Много домыслов. В конце концов, может, он за ней ухаживал за ней пять месяцев, и они наконец-то встретились, мы ж не знаем», — прокомментировал Ющенко.

SHOT также предположил, что против Парфенова может идти целенаправленная кампания, потому что он «перешел кому-то дорогу».