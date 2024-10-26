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В Приамурье девочку госпитализировали с ожогами после взрыва газового баллона

При взрыве газового баллона в Амурской области пострадала 12-летняя девочка

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МЧС России по Амурской области

В Амурской области 12-летняя девочка пострадала при взрыве портативного баллона с газом. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Как уточняет ведомство, ЧП произошло в частном доме в селе Ивановка накануне вечером. При взрыве баллона девочка получила сильные ожоги и была доставлена в больницу. Тоже находившиеся в доме сестры пострадавшей 28 и восьми лет остались целы, а дом был поврежден.

На фоне произошедшего в МЧС призвали жителей не оставлять газовые баллончики, зажигалки и аэрозоли у печей, батарей и обогревателей, регулярно проверять, есть ли на каминах и печах сколы и трещины, а также не топить их легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

В тот же день в Петербурге восьмилетняя школьница попала в больницу с ожогами после взрыва из-за неудачного химического опыта. У нее диагностировали ожоги лица и груди. Состояние пострадавшей оценили как среднетяжелое.

Ранее в Пермском крае двухлетний мальчик получил ожоги, когда его отец разжигал мангал.

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