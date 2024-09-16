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Власти на поддержали законопроект о запретах на хиджабы в школах и муниципалитетах

Кабмин РФ не поддержал законопроект о локальных запретах на хиджабы

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Depositphotos

Правительство России не поддержало последнюю редакцию законопроекта, который разрешает школам и муниципалитетам вводить локальный запрет на религиозную одежду. Об этом пишет ТАСС.

В документе указали, что законопроекту нужна существенная доработка.

28 мая вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что внес в Государственную думу законопроект, согласно которому региональные власти должны иметь возможность самостоятельно принимать решение о запрете на ношение никабов в общественных местах и учебных заведениях.

Необходимость введения этих норм авторы в пояснительной записке объяснили тем, что Россия — светское государство, в котором религия не может ограничивать права граждан или служить основой «создания потенциальных угроз». Депутаты подчеркнули, что с учетом угрозы терактов нужно ограничить ношение одежды, скрывающей лицо полностью или частично, иначе человека нельзя будет идентифицировать по камерам видеонаблюдения.

10 июля муфтий Башкирии Айнур Биргалин заявил «Газете.Ru», что он не против запрета никаба, потому что государству трудно распознать женщину в такой одежде. Между тем хиджаб — обязательный предмет одежды для женщины в исламе, уверен Биргалин.

Ранее духовное управление мусульман (ДУМ) Кабардино-Балкарской республики призвало женщин воздержаться от ношения никаба во время посещения учебных заведений.

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