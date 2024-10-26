Вологодские власти объяснили требование губернатора благодарить его за работу

Эмоциональные высказывания губернатора Вологодской области Георгия Филимонова на встрече с работниками сельскохозяйственной отрасли — это «рядовой рабочий момент», заявили «Газете.Ru» в департаменте информационной политики региона. Таким образом там прокомментировали выступление главы области перед аграриями, на котором Филимонов призвал собравшихся быть благодарными за работу властей и запретил съемку для телевидения.

«Поводом для шумихи в СМИ стал рядовой рабочий момент. Просьба выключить камеры присутствующих съемочных групп телеканалов — нормальная практика в контексте ситуации. Мероприятие собрало всех ведущих представителей аграрного сектора, и помимо торжественной части праздника появилась редкая возможность доверительного разговора руководителя региона с профессиональной аудиторией. Во всех аналогичных случаях просьба приостановить съемку всегда находила полное понимание не только со стороны официальных СМИ, но даже у независимых блогеров», — сообщила начальник департамента Валерия Решетникова.

Опоздание губернатора на мероприятие в департаменте объяснили плотным графиком. Там также отметили, что Филимонов хоть и попросил журналистов выключить камеры, но с самой встречи их не выгонял.

«Эмоциональная подача выступления губернатора связана с вовлеченностью в острые проблемы отрасли и необходимостью быстрых управленческих решений, которые западают на местах. Неравнодушие и искреннее желание добиться перемен к лучшему — одно из главных качеств, определяющих успех работы руководителей высокого уровня. Следует учитывать и плотный график работы губернатора области, и насыщенность рабочего календаря важными событиями федерального и регионального уровня. Сообщения же о том, что губернатор просил журналистов удалиться — откровенная дезинформация», — отметила Решетникова.

До этого телеканал «Русский Север» сообщал, что Филимонов собирался поздравить аграриев с профессиональным праздником, но опоздал на встречу на полтора часа. После этого губернатора возмутило, что один из участников мероприятия смотрит в телефон, а не на сцену.

«Если мы работаем для вас, нужно это ценить, говорить спасибо и вести себя соответствующе, уважая усилия правительства области. А результаты уже есть», — подчеркнул губернатор.

Затем Филимонов отметил, что вынужден «тащить за руку» аграриев, которые неохотно пользуются мерами поддержки.

«Это что такое-то? Где это видано? Мне что, перед вами на мостик становиться, что ли? Сальто прыгать назад? Я в цирке не работаю», — добавил он.

Завершив речь, Филимонов заметил, что его снимает телеканал, и потребовал прекратить запись.

Редакция «Русского севера» в своих соцсетях утверждала, что их съемочную группу выгнали из зала, и требовала у Филимонова извинений. Позднее заявление было удалено.

Ранее Георгий Филимонов заявил, что портреты Сталина в его приемной — это стиль.