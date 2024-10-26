В СПЧ назвали причину удавшегося побега заключенных из липецкой колонии

Шесть заключенных сбежали из колонии общего режима №2 в Липецкой области в связи с нехваткой сотрудников ФСИН. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил правозащитник, член Совета по правам человека (СПЧ) Алексей Мельников.

Он отметил, что некоторые СМИ «указывают на халатность со стороны сотрудников». По его мнению, проверка это выявит.

«Уверен практически на 100%, что колония страдала той же проблемой, что и страдают все остальные учреждения пенитенциарной системы. Уровень недоукомплектованности сотрудниками в колонии в лучшем случае составляет около 20%», — сказал Мельников.

Правозащитник считает, что нехватка работников сказывается на том, что в полной объеме не может быть обеспечена охрана учреждения и не может быть обеспечена оперативная работа.

26 октября губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что из исправительной колонии №2 сбежали шестеро заключенных. После этого на их поиски направили сотрудников всех оперативных служб.

Ранее ваххабиты попытались совершить теракт в ИК-6 Нижнего Новгорода.