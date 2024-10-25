На Украине сотрудники военкомата выкуривали мужчину из авто газовым баллончиком

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) применили газовый баллончик, чтобы заставить водителя покинуть автомобиль. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Сотрудники ТЦК забрызгали водителя из газового баллончика, пытаясь заставить его выйти из авто», — говорится в сообщении.

На опубликованном изданием видео мужчина говорит, что отказался выходить из машины, поскольку представители военкомата не показали свои документы. Информация о том, в каком городе это произошло, подробностей не приводится.

В последнее время мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Так, сотрудник ТЦК открыл огонь из автомата во время проверки документов в городе Запорожье, который находится под контролем киевских властей.

Кроме того, украинские военкомы и полиция организовали рейды в торгово-развлекательных центрах и клубах на Западной Украине. Кроме того, они начали устраивать облавы на городских рынках Украины.

Сообщалось также, что мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов.

Ранее украинские СМИ призвали освещать силовую мобилизацию безэмоционально.