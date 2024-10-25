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На Украине начали отлавливать блогеров, которые публиковали данные о перемещении ВСУ

СБУ организовала облаву на блогеров, публиковавших данные о перемещении ВСУ

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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Служба безопасности Украины (СБУ) устроила массовую облаву на администраторов пабликов и блогеров, которые когда-либо публиковали перемещения сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

«Служба безопасности и Национальная полиция задержали 19 администраторов и корреспондентов Telegram-каналов, которые пытались сорвать мобилизацию и публиковали локации ВСУ», — говорится в публикации.

По данным спецслужбы, больше всего задержанных оказалось в Хмельницкой области — 14 человек. В свою очередь, еще четыре человека были задержаны в Киеве и один в Винницкой области. По данным СБУ, обвиняемым грозит до 8 лет лишения свободы.

До этого Служба безопасности Украины задержала 64 чиновника медико-социальной комиссии по подозрению в коррупции.

Как сообщил глава СБУ Василий Малюк, задержанные занимались коррупционными схемами на медицинских экспертизах. Кроме того, по инициативе спецслужб было отменено порядка 4106 выводов об инвалидности, которую оформляли на основании фиктивных документов.

Ранее украинского чиновника поймали на взятке в размере $65 тысяч.

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