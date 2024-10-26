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На Камчатке медведь напал на мужчину и прокусил ему руку

На Камчатке мужчина выжил после нападения медведя

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Pascal Huot/Shutterstock/FOTODOM

На лыжной базе «Веселая горка» в Камчатском крае мужчина смог отбиться от напавшего на него медведя. Об этом сообщается в Telegram-канале «Камчатка № 1».

Инцидент произошел в селе Мильково, мужчина совершал пробежку на лыжах и столкнулся с хищником. Медведь вцепился лыжнику в руку, россиянин смог отбиться от зверя, выстрелив в него.

«У мужчины были патроны. Первый патрон дал осечку, вторым патроном он выстрелил медведю в район морды и хищник отбежал, а мужчина прибежал на базу и только там увидел, что подрана рука», — рассказали ИА «Кам 24» очевидцы.

Зверь был довольно крупных размеров, медведя ищут двое сотрудников минлесхоза, восемь волонтеров-охотников из Мильковского сообщества охотников и рыболовов, а также полицейские.

До этого сообщалось, что в Кемеровской области медведь напал на работника базы отдыха. Мужчина получил множественные травмы, его не удалось спасти. Следователи усматривают в случившемся нарушение требований охраны труда. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Алтае медведь заглянул на уборку урожая, распугал комбайнеров и испугался сам.

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