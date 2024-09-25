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В Кузбассе медведь напал на работника базы отдыха

СК: в Кемеровской области медведь напал на работника базы отдыха

Медведь напал на работника базы отдыха в Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления СК России.

Мужчина получил множественные травмы, его не удалось спасти, отметили в ведомстве.

Следователи усматривают в случившемся нарушение требований охраны труда. Возбуждено уголовное дело, проводятся неотложные следственные действия, добавили в региональном управлении СК.

До этого сообщалось, что в Приморском крае ликвидировали медведя, который напал на двух человек и 35 собак.

А в Новосибирской области нападению агрессивного медведя подвергся мотоциклист, проложивший путь через лес. Байкеру удалось выжить.

В Елизовском районе Камчатки пять медведей напугали отдыхающих в санатории. Хищники бродили вдоль установленных шлагбаумов на въезде. Предполагается, что зверей заинтересовали термальные источники. Немного погуляв в зарослях, они скрылись в лесополосе. Местные жители сообщали, что в этом районе медведи стали чаще выходить к людям, поэтому сельчане боятся отпускать детей на школьный автобус и ходить по улицам.

Ранее американский подросток справился с 200-килограммовым медведем ради спасения отца.

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