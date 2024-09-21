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Петербурженка украла из магазина 33 куска сыра и попалась полиции

В Петербурге женщину будут судить за кражу 33 кусков сыра

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Петербурге 32-летняя женщина предстанет перед судом за кражу 33 кусков сыра. Об этом сообщает городская прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел 14 июня на улице Красного Флота в Ломоносове. По версии следствия, женщина украла из продуктового магазина 33 куска сыра и девять упаковок сливочного масла на общую сумму в шесть тысяч рублей. После этого она распродала похищенное на улице.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о краже. Прокуратура утвердила обвинительный акт и направила материалы в Петродворцовый районный суд для рассмотрения по существу.

До этого в Хакасии россиянин похитил из магазинов 60 кг сыра с маслом и попал под суд. Общий ущерб, причиненный магазинам одной из торговых сетей, составил 32 тысячи рублей.

Ранее в Челябинске пожаловались на «семейный подряд» магазинных воров из отца и двоих детей.

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