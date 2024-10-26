В Астрахани избивший жену мужчина солгал о службе на СВО

Мужчина, жестоко избивший свою жену в Астрахани, соврал о своем участии в спецоперации на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Александр признается, что камуфляжную форму он приобрел на рынке, так как часто выезжает на природу. В этот раз, по его словам, он также ездил на рыбалку и поэтому был в камуфляже», — говорится в сообщении.

Кроме того Александр признался, что часто лгал своим друзьям о службе в зоне СВО. Он даже заявлял, что подписал контракт с Минобороны РФ и ушел добровольцем в «Ахмат», но эту информацию опроверг министр Чечни по информационной политике Ахмед Дудаев.

До этого Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что в Астрахани мужчина в камуфляжной форме, державший ребенка на руках, жестоко избил жену ногами на улице.

Инцидент произошел в одном из дворов в Трусовском районе. Мужчина в камуфляжной форме толкнул женщину в стоявший рядом автомобиль, она упала. После этого агрессор начал пинать ее ногами, нанося ей удары по голове и телу.

Ранее стало известно, что три участника СВО могут попасть в Совет федерации.